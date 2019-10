ÖVP hätte in Krems großes Potenzial.

Nicht nur der Bezirk Krems erstrahlte am Abend des 29. September in einem einheitlichen Türkis, sondern auch in der Stadt Krems erreichte die ÖVP – übrigens wie schon bei der letzten NR- und Europa-Wahl – ein überwältigendes Ergebnis.

Der Vorsprung auf die SPÖ beträgt knapp 2.400 Stimmen. Anders ausgedrückt: Die ÖVP hat fast doppelt so viele Stimmen wie die zweitplatzierte Bürgermeisterpartei. Das stimmt jeden bürgerlichen Wähler in der Stadt traurig, denn dieses Ergebnis zeigt das brachliegende Potenzial der Partei allzu deutlich auf.

Zur Erinnerung: Bevor Reinhold Mitterlehner mit seiner unpopulären großkoalitionären Politik von Sebastian Kurz abgelöst wurde, stand die ÖVP bei Meinungsumfragen bei 17 %.

Und was ist in Krems? Hier regiert noch der Mitterlehner-Geist. Eine ganze Generation junger bürgerlicher Politikinteressierter wartet nur darauf, frische engagierte Politik zu machen. Wann kommt hier endlich die Erneuerung? Wenn dies nicht sehr, sehr bald passiert, werden andere bürgerliche Gruppen diese jungen Menschen aufnehmen (Bürgerlisten, NEOS etc.) Die Geschichte bestraft immer diejenigen, die zu spät kommen.

Albin Fürlinger, Krems

Zur Berichterstattung über die Nationalratswahl 2019