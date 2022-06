Offener Brief an Stadtrat Schmid

Sehr geehrter Herr Karl Schmid!

Es erfüllt mich mit Freude, dass Sie sich als Stadtpolitiker von Klosterneuburg für die Erhaltung der ärztlichen Apotheke in Höflein einsetzen. Leider ist die Liste der in Niederösterreich von Hausapotheken-Zwangsschließung betroffenen Gemeinden lang. Sie reicht von Altlengbach über Paudorf und Sankt Leonhard am Forst bis nach Schwadorf.

Bei jedem neuen Fall schütteln Ortspolitiker und Gemeindebürger den Kopf. Sie können nicht glauben, dass so eine Form der Enteignung in Österreich möglich ist. Das kommt so rüber, als ob Billa dichtmachen müsste, weil knapp vier Kilometer weiter Spar eine neue Filiale eröffnet.

Ich selbst habe an folgenden Informationsveranstaltungen gegen das Hausapothekensterben mitgewirkt: Am 6. März 2008 in Wilfersdorf, am 11. Oktober gleichen Jahres im Stift Göttweig, am 4. November 2009 in Paudorf bei Krems, am 13. Oktober 2010 in Rabenstein/Pielach, am 4. Oktober 2011 in Raabs/Thaya, am 8. Jänner 2015 in Altlengbach und am 3. April 2018 in Schwadorf.

Die Ortspolitiker der betroffenen Gemeinden haben durchwegs, so wie Sie, Herr Stadtrat, für den Weiterbestand der ärztlichen Hausapotheke plädiert. Der Bürgermeister von Schwadorf, Jürgen Maschl, bleibt mir als besonders beherzter Kämpfer in Erinnerung. Leider vergeblich! Die Ärztin des Ortes, Frau Dr. Claudia Ertl, musste die Medikamentenabgabe einstellen.

Für mich entsteht der Eindruck, Bundes- und Landespolitik wollen die Landärzte mit Absicht vertreiben, denn sie verschließen sich einer längst fälligen Lockerung der gesetzlichen Vorgaben.

Dessen ungeachtet, wünsche ich Ihnen, Herr Stadtrat, viel Kraft für die ,Verteidigung’ der Höfleiner Hausapotheke.

Dr. Wolfgang Geppert, ehemaliger Sprecher des Österreichischen Hausärzteverbandes

NÖN Leser über den Mangel an Hausärzten und den Artikel „ Wenn eine öffnet, muss die andere schließen: Kampf der Apotheken “