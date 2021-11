Ohne Maske klar geregelt

Guten Tag, Habe heute ähnliches mit dieser Teststrasse mitgemacht.

Ich war am 17.11.21 um ca 17:30 in der Teststrasse Leobersdorf am Hauptplatz.

Ich habe ein Maskenbefreiungsattest das von einem österreichischen Arzt ausgestellt wurde.

Nach der Aufforderung der Dame bei der Anmeldung das ich eine Maske tragen soll zeigte ich ihr mein Attest. Ein weiterer Mitarbeiter mischte sich da unhöflich ein und meinte jeder Muss eine Maske tragen. Auch auf meinen Hinweis auf die Corona Verordnung brachte nichts. Auf entgegenkommen hätte ich kurz den normalen mns aufgesetzt.

Keine Antwort, nur Gemecker....Finde das eine bodenlose Frechheit. Schwangere Frauen oder Personen mit gesundheitlicher Einschränkung zu verweisen wegen der Maske. Wo dies aber ausdrücklich per Verordnung von der Regierung geregelt ist.

Christoph Pfenisel