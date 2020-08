Der Wiener Verein hat sehr strenge Auflagen in der Resozialisierung obdachloser Menschen. Die Verkäufer sind prozentuell am Umsatz des Zeitungsverkaufs beteiligt. Das Annehmen von Trinkgeldern oder „Spenden“ ist ihnen absolut untersagt. Es handelt sich hier vielmehr um organisierte Bettlerbanden, die zuerst die Zeitungen widerrechtlich kopieren und anschließend unter einem Vorwand Leute in der Kremser Innenstadt belästigen.

Andreas Kreutzer, Krems

Zum Bericht „ Ärger über Augustin-Verkäufer im Rudel “ über Augustin-Verkäufer in Krems