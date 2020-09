Betrachtet man die Artikel in den Medien oder auch die Internetseite der Plattform selbst, so entsteht der Eindruck man würde eine sinnlose Straße mitten in ein Naturschutzgebiet bauen, dass dann komplett zerstört ist und Hamster, Ziesel & Co werden dabei als Aushängeschild benutzt.

Das der Einzugsverkehr aus dem Südöstlichen Umland mit täglich tausenden Fahrzeugen mitten durch Wohngebiet führt in dem Menschen direkt an der Straße wohnen, ohne die Möglichkeit auf eine Lärmschutzwand oder ähnlicher Maßnahmen wie bei der Ostumfahrung, darüber wird kein Wort verloren. Man wirbt auf der Internetseite der Plattform mit Leuten die weder betroffene Anrainer sind, teilweise nicht mal aus der Stadt oder der Region kommen für eine Petition gegen die Umfahrung, argumentiert dabei wie schlecht Lärm, Feinstaub und Abgase sind und hat dabei offensichtlich komplett aus den Augen verloren das die Menschen in den betroffenen Straßen dem täglich ausgesetzt sind.

Die Ostumfahrung ist eine Chance für die vielen Anrainer der Einzugsstraßen auf mehr Lebensqualität, weniger Lärm, Abgase und Gefahr. Besser wäre eine Initiative “Vernunft mit Ostumfahrung”

Wolfgang K.

Anrainer Nestroystraße