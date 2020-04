Viele Menschen in Spitälern, Apotheken, der Lebensmittelbranche und in verschiedenen Firmen leisten wie auch im Bereich der Infrastruktur (Müll, Wasser, usw.) in der Karwoche und die Osterfeiertage hinaus vorbildlich ihren Beitrag, damit das Gesellschaftssystem nicht kollabiert.

Es gilt aber auch einmal tausenden Pädagogen zu danken, die in den vergangenen Wochen gemeinsam mit ihren Schülern den neuen Begriff „Distance-Learning“ in die Praxis umgesetzt haben. Nicht in der Schule zu sein und trotzdem zu lernen ist eine Herausforderung für beide Seiten! Trotzdem müssen etwa 10 % der Kinder (ursprüngliche Schätzungen gingen von 25 % aus) aus verschiedenen Gründen weiter in Schulen betreut werden.

Um in den bevorstehenden Osterferien den Eltern zu helfen, haben sich bereits tausende Lehrerinnen und Lehrer freiwillig gemeldet, damit auch in dieser Zeit keine Probleme aufkommen. Für dieses Engagement ein herzliches Dankeschön an alle Pädagogen! Es zeigt, dass auch die im Bildungsbereich Beschäftigten äußerst flexibel sind und zudem alles tun, um in Krisenzeiten „ihren Kindern“ bestmöglich beizustehen!

Ich bin überzeugt, dass nicht nur die gesamte Lehrerschaft, sondern auch Kinder und Lehrer in diesen herausfordernden Zeiten noch mehr zusammenwachsen. Der enge Kontakt wird weit über die Krise hinaus wirken und später in positiver Erinnerung bleiben!

Mag. Hans Rankl, St. Pölten