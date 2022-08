Parklatz-Debatte weckt Emotionen

Die Verbreitung des Geh- und Aufenthaltsbereichs für Menschen (statt für Autos!) am Pfarrplatz ist in erster Linie ein weiterer (kleiner) Schritt zur Verbesserung der Aufenthalts- und Lebensqualität am Kremser „Hauptplatz“. Dass diese Maßnahme ausschließlich aus Sicht der Autos kommentiert wird, ist erstaunlich – dass Susanne Rosenkranz gar vom „Wegnehmen des Lebensraums“ spricht eine Chuzpe!

Dr. Thomas Hruschka, Krems

Dass in der Innenstadt, speziell rund um den Pfarrplatz, die Parkplätze für die Anrainer sukzessive verschwinden, ist kein Geheimnis. Als Anrainer scheut man es ab Freitag, mit dem Auto wegzufahren, weil ja am Abend zusätzlich noch die Besucher der Altstadtlokale hier parken.

Kann mir Alfred Scheichel erklären, warum nun die Sicherheit der „Radfahrer, welche aus der Schlüsselamtsgasse kommen“, gegeben ist? Diese ist eine Einbahn westwärts und gilt auch für Radfahrer. Als Verkehrsstadtrat müsste man Bescheid wissen! Ich hätte auch gerne eine Erklärung dafür, wie es geht, wenn man Parkplätze streicht und – laut seinen Aussagen – keine verloren gehen!?

Scheichels Aussage „Nur weil man eine Parkkarte hat, bedeutet das nicht, dass man einen Privatparkplatz hat“ ist eine Frechheit. Wir wohnen in der „teuren“ Zone und zahlen für zwei Jahre im Voraus. Wichtiger wäre es gewesen, sich die Höhe der neuen Pflasterung anzuschauen. Der Niveauunterschied birgt für alte Menschen Sturzpotenzial – und das vor einer Arztpraxis!

Elisabeth Hauptmann, Krems

Es gibt Menschen und Parteien, für welche der Verlust von Parkplätzen ein Verlust an Lebensraum ist – und es gibt solche, für die genau das Gegenteil der Fall ist.

In Grenoble, der derzeitigen „Grünen Hauptstadt“ der EU, stehen Schilder mit „Hier ist der Fußgänger König“. Aber wem gehört die Stadt Krems? Kinder und Jugendliche sind auf ihrem Schulweg, z. B. zum Hohen Markt, gezwungen, immer wieder Autos Platz zu machen. Es wäre ein Leichtes, diesen Altstadtbereich – Margarethenstraße, Hoher Markt und Wegscheid – für Autos außer jene der Anrainer und Busse zu sperren, um allen einen gefahrlosen Zugang zu ermöglichen.

Bis jetzt hat man noch wenig von den wahlwerbenden Parteien gehört, wie sie sich Mobilität in der Stadt vorstellen – aber das macht einen großen Teil der Lebensqualität aus! Dazu gehören verkehrsberuhigte Zonen, sichere Fuß- und Radwege, genug Radabstellplätze sowie ein gutes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln.

Maria Mayer-Schwingenschlögl, Krems