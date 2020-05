Parkplätze vergessen.

Als Hausinhaber in der Schillerstraße mussten wir durch die NÖN vom Projekt, zwei Häuser in unserer Straße zu schleifen und über 70 Studentenwohnungen zu bauen, erfahren.

Abgesehen davon, dass unsereins bei jedem Fenstertausch wegen des Ensembleschutzes eine Bewilligung braucht und es uns daher wundert, dass sich dieses neue Projekt offenbar mühelos in diesen integrieren lässt, haben wir eine Frage: Wo werden diese mindestens 70 Studenten denn dann mit ihren Autos parken? Ist eine Garage im Untergeschoß geplant? Mit über 70 Stellplätzen?

Denn heute hat jeder Student bereits ein eigenes Auto, dies sehen wir täglich an den auswärtigen Kennzeichen der vielen Studenten, die in der Schillerstraße wohnen! Jetzt schon ist tagsüber alles zugeparkt. Wie wird sich das ausgehen mit den neuen Kleinwohnungen? Viel Vergnügen dann mit der Parkplatzsuche in der Schillerstraße!

rigitte und Herbert Armster, Krems, zu den Berichten über das umstrittene Bauprojekt in der Schillerstraße.