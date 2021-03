Es gibt sie freilich immer schon,

ich meine die „Parteiraison“!

Ob man was gutheißt oder nicht,

Parteigehorsam zählt zur Pflicht!

Am hehren Kremser Magistrat

bestimmte ein „Parteisoldat“,

dass ihm die Stadt nicht helfen sollte,

obwohl er ihre Hilfe wollte.

Und hier beweist es sich aufs Neue,

ein „Demokrat“ hält stets die Treue.

Parteigetreu wird abgestimmt,

selbst wenn man selber Schaden nimmt!

Vergleichend sag‘ ich eines nur:

Das grenzt an Masochismus pur!

Willibald Zach, Krems