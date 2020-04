Wieder ein Beispiel ist das, dass wir Bewohner des oberen Waldviertels offenbar nur dazu gut sind, um als Stimmvieh dafür zu dienen, dass sich Frau Mikl-Leitner n.ö. Landeshauptfrau nennen darf.

Was andere Bürgermeister rundweg ablehnen und sogar damit werben, eine Corona-Virus freie Gemeinde zu sein, drückt man den Bürgermeistern im Waldviertel ganz einfach auf´s Auge, weil man in St. Pölten offenbar annimmt, dass sich die schon gebauchpinselt fühlen, wenn die Landeshauptfrau sie als „meine Herrn Bürgermeister“ anredet und sich mit jedem einzelnen von ihnen in deren Gemeinde-Nachrichten ablichten lässt.

Auf Waidhofen/Thaya umgelegt, bedeutet das dann, dass die Gynäkologie gesperrt wurde, dass Abteilungen des Krankenhauses umfunktioniert worden sind, um für Corona-Infizierte Platz zu schaffen, und auch die Unterbringung von pflegebedürftigen, an Corona-Infizierten lief offenbar auch in eingefahrenen Geleisen, wie es im Waldviertel eben üblich ist.

Einem ehemaligen Beamten der n.ö. Landesregierung und derzeitigen ÖVP-Bürgermeister von Litschau blieb in einer ÖVP geführten Gemeinde, wo der Bürgermeister zwar das Sagen haben sollte, aber nicht gefragt wird, eben als Leiter des Pflegeheimes Waidhofen/Thaya gar keine andere Wahl, als das zu vollziehen, was andere für ihn erdacht haben.

Das Beispiel Waidhofens zeigt, dass es gar nicht so genial war, wie es uns die Landeshauptfrau weismachen wollte, die Pflegeeinrichtungen des Landes mit den Krankenanstalten unter einem Dach zu vereinen. Wenn das nämlich das Ergebnis dieser Maßnahme ist, was sich in Waidhofen/Thaya abgespielt hat, dann sollte das niemanden in NÖ vom Stockerl reißen.