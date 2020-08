Gegen Ende des Interviews ist das Projekt „Krems an die Donau“ angesprochen. In diesem Zusammenhang scheint ein bekannter Kremser Investor erwähnenswert, der auf seine Kosten schon vor Jahren für dieses Vorhaben einen Entwurf hat ausarbeiten lassen.

Der umfasst die gesamte Nord-Süd-Achse vom Südtirolerplatz bis zur Badearena. Renommierte Persönlichkeiten und profunde Kenner der historischen Stadt haben ihn grundsätzlich für gut befunden. Sein besonderer Reiz wäre die zusätzlich zur Umsetzung angebotene Finanzierung.

Es könnte für die Häupter der Stadt die Mühe wert sein, dem Wink des Schicksals zu folgen und diesem Konzept näherzutreten. Womöglich ließe sich damit die gleich zu Beginn des Gesprächs erwähnte Virus-bedingte Lücke im Budget in der Höhe von 7 Millionen Euro schließen oder zumindest entscheidend reduzieren.

Timm Friedel-Klarenberg, Krems

