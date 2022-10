Platz gehört wieder Menschen statt Autos

Kinderlachen statt Autolärm und Chaos! Die Intervention wirkt. Ein Platz erwacht zum Leben. Man kann schon erahnen, was es heißt, ihn für die Menschen zu öffnen. Es gibt immer noch „Schlaucherl“ die ihre Kinder mit dem Auto bringen – und ja, man kann Kritik an Gestaltung und Prozess üben. Besser geht es immer, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt bitte nicht stehen bleiben! Es gibt noch viel zu tun – auf diesem Platz und anderswo in Krems.

Dr. Thomas Hruschka, Krems, zum Verbot der „Elterntaxis“ auf dem Hohen Markt

