"Unsere verfassungsgesetzlich gewährleisteten Grundrechte müssen gerade auch in Krisenzeiten außer Streit stehen. Bereits das nach wie vor geltende Staatsgrundgesetz von 1867 und die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950 haben das Ziel, den einzelnen Bürger vor staatlichen Eingriffen zu schützen. Das muß auch heute gelten.

Im übrigen soll nicht vergessen werden, dass sich politische Mehrheitsverhältnisse rasch ändern können. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Kenneth ROGOFF sieht im Zuge von Corona eine neue Weltwirtschaftskrise in den Ausmaßen der Krise von 1929 auf uns zukommen. Was ist, wenn sich im Zuge einer solchen Krise die Masse der unzufrieden Wähler von den demokratischen Parteien der Mitte abwendet und die Extremen auf der linken wie auch auf der rechten Seite erstarken? Man kann Bundeskanzler KURZ mögen, oder auch nicht. Er wird bestimmte politische oder rechtliche Grenzen nicht überschreiten. Aber wer weiß, ob er eine größere Wirtschaftskrise politisch übersteht und wer in zwei oder drei Jahren Kanzler ist. Leicht könnten dann jetzt in guter Absicht zum Zwecke der Bekämpfung des Coronavirus geschaffene Gesetze zur Ausschaltung der Demokratie missbraucht werden. In den 1920er Jahren wurden in europäischen Demokratien Rechtsnormen zur Bekämpfung wirtschaftlicher Not erlassen, die in den 1930er Jahren dann als Rechtsgrundlage zur Ausschaltung der Demokratie herangezogen wurden. Daran sollte man auch denken."

Mag.phil.Dr.iur. Robert TODER, ST. EGYDEN AM STEINFELD