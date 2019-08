Ich will zwar eigentlich nicht persönlich werden, dennoch würde es mich interessieren ob sich die Dame genau so über den „Lärm“ eines Feuerwehrfestes, Maibaumfestes oder sonstigen beschwert, oder ob es nur ein Problem darstellt, wenn man selbst nicht an dem Geschehnis interessiert ist. Ich möchte nun aber auf das viel größere Thema des Klimaschutzes kommen, und finde es sogar sehr gut und wichtig, wenn wir jungen Menschen uns damit auseinandersetzen.

Schließlich geht es um unsere Zukunft. Man möge mich voreingenommen nennen, da ich großer Motorsport-Fan bin, aber ich denke, dieses Problem muss noch ganz wo anders angepackt werden. Ich denke die vergleichsweise verschwindende Anzahl des Verbrauchs und der Emissionen vom Motorsport weltweit wäre überhaupt kein Problem wenn die größten Belastungen wie Fliegen, Schifffahrt und privater Personenverkehr richtig bewältigt wären.

Es gibt genug Menschen, die in einem sowieso schon leisen Automatik-Auto unterwegs sind: Sobald E-Autos wirklich salonfähig, also billig und praktisch sind, der Strom aus grüner Quelle kommt und das Problem mit den Akkus, die Gefahren bei Bränden und die Entsorgung bewältigt ist, wäre es für einen riesigen Anteil der Autofahrer kein Problem umzusteigen.

Vor allem Pendler oder Leute die beruflich im Straßenverkehr sind setzen sowieso eher Wert auf Komfort. Und dem im Vergleich irrelevant kleinen Prozentsatz der Leute, die dann noch des Genusses wegen auch noch mal mit einem Verbrenner-Motor fahren wollen, kann man kaum einen relevanten Schadstoffausstoß anrechnen. Und dabei reden wir nur vom Straßenverkehr, der ohnehin nur ein Bestandteil von mehreren des Problems Klimawandel ist.

Ein Teil des Problems ist fehlenden Alternativen geschuldet, die Schifffahrt, die Fluggesellschaften fliegen nicht aus Leidenschaft mit fossilem Treibstoff, doch aber aufgrund des Fehlens finanziell rentabler Alternativen. Würde also der Teil, der aus finanziellem Grund umweltschädigend ist wegfallen, bleibt unter anderem noch der meines Erachtens nach irrelevant kleine Teil unter den auch dieses wunderbar veranstaltete Event fällt – eine Passion die vielen Leuten aus der Region sehr viel bedeutet.

Um die Frage der Dame zu beantworten: Direkt an der Strecke war der Klang der Motoren wunderbar, vor allem den Familien mit kleinen Kindern hat es meiner Beobachtung nach sehr gut gefallen.

Marian Fellinger, Eichgraben

Reaktionen zum NÖN-Artikel „Beschwerde wegen des Bergrennens“ Woche 30/2019 , in dem eine junge Altlengbacherin Kritik an der Motorsportveranstaltung übte.