Die aus der Zeit der Zugtiertransporte stammenden Durchzugsstraßen durch viele Ortskerne beherbergen eben den Schwerverkehr an Wochentagen und am Wochenende ziehen die Motorradfahrer ihre sinnlosen Runden. Motorräder müssen zudem laut sein und in den Häuserzeilen widerhallen.

Und alle Fahrzeuge sind lauter, wenn sie schneller fahren. Die Lösungen lägen auf dem Tablett, nur die Landesführer, die die Bevölkerung in den Ortskern zurückpressen möchten, wohnen in ruhiger Gunstlage, und das Problem wird bestenfalls rhetorisch gesehen. Daher gilt bis auf Weiteres: Raus aus dem Zentrum und in Randlagen und stillen Seitenstraßen ansiedeln.

Friedrich Schmölz, Laaben (Bezirk St. Pölten-Land)

Leserbrief zum NÖN-Artikel „Mehr Stadt weniger Stadtrand“ in der NÖN-Landeszeitung Woche 35/2018