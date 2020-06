Als Kremser Alltagsradfahrer (jährlich ca. 2.500 km) in und um Krems war ich mit dem geraden Verlauf der beiden Radwege sehr zufrieden. Dass man sie breiter machen wollte, war mir recht. Es ist mir ein Rätsel, dass der Verlauf der neuen Trassierung angeblich den neuen akademischen Erkenntnissen entsprechen soll und auf die dringend notwendigen Verbreiterungen verzichtet wurde. Der schlimme Slalom-Parcours der Neutrassierung sowie die versprochenen (nicht durchgeführten) Verbreiterungen des Radweges sind für mich einfach ärgerlich.

Was die zwangsweise Heranführung der Radler an den Kreuzungsbereich mit seinen Gefahrensituationen soll, ist mir ein zweites Rätsel. Als Radfahrpraktiker würde ich den Eltern abraten, ihre Kinder bei dieser Trassierung im Kreuzungsbereich mit dem Rad zur Schule zu schicken.

Man könnte doch kostenneutral bei Erreichen der Kreuzung den Radweg schräg über die Kreuzung in die Richtung der alten Radwegeführung (vom fließenden Autoverkehr weg ) verschwenken und dadurch noch den einen oder anderen Baum retten. Ein weiterer Vorteil würde sich daraus ergeben, dass man den Aufsteller für linksabbiegende Radler noch vor dem Radweg, also zwischen Radweg und Fahrbahn für Autos, positionieren könnte. Die derzeit vorgesehene Lösung wird die Autofahrer wenig begeistern und die Radler wenig zufriedenstellen. Man bedenke, dass es im Sommer täglich ganze Gruppen von Gastradlern gibt, die in die Altstadt abbiegen!

Jedenfalls ist ein Neustart in Sachen Radweg auf der Ringstraße unumgänglich. Ich denke, das sollten der Bürgermeister und seine Gemeinderäte erkennen. Sie sollten die Radfahrpraktiker und nicht nur die „Ver-Planer‘‘ zum Gespräch laden. Schließlich ist Bürgerbeteiligung die Ansage der Stunde – sehr oft verwendet, doch wenig umgesetzt!

Franz Hofbauer, Krems, zu den Berichten über die Neuplanung der Kremser Radwege.