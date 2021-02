Rätselhafter Impfplan .

Heute sollte ich mich um 10 Uhr vormittags per Internet zur Impfung wegen eines Termines anmelden. Es wurden mir per Impfplan 3 Ärzte genannt. Ich habe das getan, aber es waren bereits um 10,15 Uhr alle Impf-Termine bei Ärzten in ganz Nieder-Österreich vergeben!