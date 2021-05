Deshalb gibt es in Österreich und speziell auch in Niederösterreich viel zu wenig Beispiele von Gemeinden, in denen durch bauliche Maßnahmen, wie Straßenverengungen, Schwellen, optische Maßnahmen oder Fahrbahnteiler, aber auch durch entsprechend signalisierte und sichere Übergänge die Fahrgeschwindigkeit reduziert wird. Dabei geht es den Rasern meist gar nicht um Zeitgewinn, der wird im nächsten Stau sowieso obsolet. Es geht nur ums Rasen! Wer ein Auto hat, möchte es ausnutzen, und die Gemeindepolitiker stehen auf deren Seite.

Robert Brunner, Wien

Leserbrief zum Beitrag: