Aber mit gegenseitiger Vernaderung ist keinem geholfen. Sehr, sehr viele W4tler arbeiten nun mal in Wien oder anderen Städten und denen wird es wohl erlaubt sein, am Wochenende heimzufahren. Auch kommen sie zu uns, weil wir Ruhe und Gemütlichkeit zum Erholen bieten. Wenn sich jeder an die Maßnahmen hält, alle die vorgegebenen Regeln (Abstand, Masken, Händewaschen) einhalten, kann uns nichts passieren. Ohne Arbeitsmöglichkeit in Wien oder anderen Städten wäre das W4tl längst ausgestorben. Also beruhigen wir uns alle wieder und sind trotz Corona nett zueinander.

Auch mein Elternhaus ist im oberen Wtl, leider ohne Eltern. Ich habe die ersten 6 Wochen darauf verzichtet, dahin zu fahren, aber jetzt nütze ich es sehr wohl.

Mein Autokennzeichen ist auch nicht GD, sondern HO.

Bleibst alle Gesund und habt euch lieb.

