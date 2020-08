Reaktivierung der Kaltenleutgebener Bahn ist Humbug.

Das ist doch reiner Humbug. Wien will das ja nur wegen der neuen Wohnbauten und vermutlich sollen weitere vis a vis von Perchtoldsdorf und Kaltenleutgeben folgen. Da hier der Wienerwald ja ein Tal bildet könnte Wien nur über Tunnels mit Massenverkehrsmittel versorgt werden. Die einzige Straße im Tal kann das alles nicht mehr aufnehmen.

Was ergeben sich für Probleme: Das erste wird diese „Schnellbahn oder und Straßenbahn“ gebaut so wird Kaltenleutgeben vermutlich Anziehungspunkt für Pendler aus dem westlichen Gebiet Wiens. Das bedeutet weiters in Kaltenleutgeben neue P/R dann Straßen die aus dem westlichen Gebiet nach Kaltenleutgeben ausgebaut werden müssen. In Perchtoldsdorf selbst wird es nur zu Problemen bei den Straßen Querungen kommen, eine S-Bahn oder Straßenbahn auf den Gleisen der ex. Kaltenleutgebener Bahn bringt Ihnen kaum Pendler aus Perchtoldsdorf auf diese Strecke. Und da Perchtoldsdorf als Schlafstadt aufgebaut wurde und jetzt mit Hilfe der Grünen auf eine Museumsstadt erweitert werden soll also das genaue Gegenteil zu der Klimaerwärmung stattfindet ist das für mich komplett obsolet. Das ist genauso eine Absurdität wie der Angekündigte Ausbau der Südbahn auf Viergleisig, wobei der BM von Pdsdf meinet. „in 20-40 Jahren bis das gebaut wird muss eben die eben sanierte Bahnbrücke abgerissen werden, dazu die Kleingärten“. Also da kann man sehen was vom Klimaschutz gehalten wird. Für mich ist das ein Witz, genauso wie ja ST. Pölten um jeden Ort einen grünen Gürtel zum nächsten haben will. Also dann haben diese vergessen das das Gebiet zwischen Wien und Mödling und weiter bis Baden baulich zusammengewachsen ist und ein Ortsgebiet darstellt. Naja da brauchen die Parteien eben Posten für Ihre BM… Und die Bevölkerung wird als Volksdumm angenommen.

EFH die hier ja das Schlafgebiet dominieren sowie Hausanlagen mit nicht angenommenen ÖV. So dass ja in diesem Gebiet etwa 75% der Bewohner ein KFZ besitzen müssen. Ach ich könnte jetzt noch Seitenweise über den Unsinn der Parteien in diesem Gebiet schreiben. Denken Sie mal nach und lesen Sie die Geschichte die hier in die Monarchie zurückgeht. Der Bezirk Mödling war ja auch mal Wien. Und die erste Wiener Dampftramway ist zwischen Hietzing und Perchtoldsdorf gefahren und ein Jahr später bis Mödling.

Die erste elektrische Straßenbahn in der Mödling - Hinterbrühl. Die Südbahn war immer nur für Reisen/Transporte von Wien – Triest geplant nicht für eine heutige Schnellbahn. Da müssten Sie neue andere Strecke erst bauen die direkten Anschluss an das Wiener Massenverkehrsnetz hat, da hier ja der PDSDF BM immer gejammert hat die Alte 360 Linie kann man nicht reaktivieren da die Trasse verkauft ist, Ja es ist nicht viel davon verkauft und man kann diese Linie ohne Probleme neue mit anderer Trasse leicht bauen, eben in Hochlage (beste Lösung) und auf das Erscheinungsbild von Museums Dörfer kann man leicht verzichten. Nur muss jetzt auch die Planung für den Klimawandel mit berücksichtigen und auch andere Punkte mit einer solchen Linie oder Linien erreichbar machen (Spital, HTL, WIFI, IZ Süd, SCS, Industriegebiet Ma. Enzersdorf, Brunn, Perchtoldsdorf) und eventuellen weitern Anschluss für Orte bis Baden vorbereiten. Das was hier Angeboten wird mit der Kaltenleutgebener Bahn ist nur eine Lösung für Wien jedoch nicht für den Bezirk und ist meiner Meinung nach nur eine Wahlpropaganda.

Erwin Rath

Perchtoldsdorf