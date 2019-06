Nach der Auffassung deutscher Rechtsexperten stellt selbst die Veröffentlichung des Videos in Deutschland einen Verstoß gegen entsprechende deutsche Rechtsnormen dar. Diese Rechtsverletzungen sind skandalös. Eine mediale Behandlung dieses Aspektes fehlt.

Wenn der Chefredakteur Daniel Lohninger in der NÖN 21/2019 meint, dass die FPÖ aufgrund des Videos keine Eignung als Regierungspartner besitzen würde, muss ihm entgegengehalten werden, dass er dann – in konsequenter Fortführung seines Gedankens – auch der ÖVP die Regierungsfähigkeit abspricht. Der rechtskräftig verurteilte frühere Innenminister Dr. Ernst Strasser war bekanntlich ÖVP-Mitglied. Ist die ÖVP nach Strasser deshalb noch regierungsfähig? Wenn man den nicht ernst zu nehmenden Kommentar des SPÖ Bezirksparteiobmannes Bürgermeister Rupert Dvorak zum Ibiza-Video in der letzten NÖN 21/2019 liest und er von einem versuchten Staatsstreich spricht, sollte er sich vorher über den Wortsinn dieses Wortes kundig machen. Unter Staatsstreich versteht man eine gewaltsame überfallsartige Machtübernahme.

Robert Toder, St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen)

Leserreaktionen zur Causa um das „Ibiza-Video“ .