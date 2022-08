Den Artikel (hier klicken) kann ich zu 100% bestätigen. Der Respekt vor fremdem Boden scheint verloren gegangen zu sein. Besonders in Wien herrscht die Meinung es ist alles was nicht verbaut ist "Öffentlicher Raum". Insbesondere Hundebesitzer sehen Felder als Auslaufzone bzw. Verrichtung der Notdurft für ihre Haustiere und Radfahrer/Wanderer scheinen auch immer mehr Felder als ihr Eigentum zu betrachten. Ich wohne in Floridsdorf und habe noch das Glück einige Felder in der Nähe zu haben (sicher nicht mehr lang) daher kenne ich die Situation sehr gut. Ein Hinweis, dass Felder Privateigentum sind, löst hier "Kopfschütteln" aus. Unfassbar wie ignoriert sich Menschen gegenüber Eigentum verhalten. Daher finde ich die Initiative in Leobendorf wirklich gut.