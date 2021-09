Für Riesenstimmung sorgten die Jungen Waldensteiner am Feuerwehrfrühschoppen in Oberkirchen! Man merkt gleich, dass ihre Schlager von der neuen CD Stark wie nie zuvor im Publikum gut ankommen. Endlich wieder tanzen, dass machte vielen Besucher so richtig Spaß! Wir bedanken uns recht herzlich bei Georg und Peter für den wunderbaren Sonntag.

Andrea Höfenstock, Dietmanns

Die in der NÖN abgedruckten Leser-briefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.