2018 wurde die Planungsfirma KOMOBILE vom Gemeinderat auf Grundlage des Stadtentwicklungskonzeptes 2030 um 80.000 Euro mit der Gestaltung eines Mobilitätskonzeptes beauftragt. Die Stadtbusse werden ab Ende 2020 mit neuen Linien zu fahren beginnen, sonst gibt es bis heute keine veröffentlichten Ergebnisse. Diese sollten aber die Grundlage sein und Lösungsvorschläge beinhalten, das Verhältnis der Verkehrsteilnehmer neu zu verhandeln, wobei zur Zeit der MIV zu gut zwei Dritteln den öffentlichen Raum beansprucht.

Die sich wiederholenden Rufe nach mehr und billigeren Parkplätzen zur Attraktivierung der Altstadt ist zu eindimensional gedacht und werden den Anforderungen einer sich immer mehr verdichtenden Stadt nicht gerecht – im Gegenteil! Wie andere Städte zeigen, liegt der Schlüssel zur einer zeitgemäßen Lebensqualität eher in einer Verkehrsberuhigung.

Es wäre an der Zeit, die Ergebnisse der Studie vorzustellen, die Absichten und Maßnahmen zu erklären und mit den Bürgern in einen Dialog über die künftige Mobilität in Krems zu treten.

Kurt Lenitz, Krems

Zum Bericht „ Ruf nach einer Parkzone “