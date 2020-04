Die breite Mehrheit der Bevölkerung sitzt nun seit vier Wochen brav zu Hause und hält sich an die Vorgaben. Mit Wut und Unverständnis lesen wir oft mehrmals in einer Woche von Unfällen und Rettungsaktionen in den Bergen, welche von verantwortungslosen Menschen durch Dummheit und Selbstüberschätzung provoziert werden. Besonders erzürnt viele ein Vorfall am Ostersonntag auf der Rax, wo wieder einmal zwei Ignoranten und ein Hund mit dem Hubschrauber gerettet werden mussten. Die knapp 20-Jährigen waren mit Shorts, Straßenschuhen, T-Shirts und dünner Jacke auf die Rax aufgebrochen! Dass derzeit weder die Seilbahn noch das Otto-Haus in Betrieb sind, dürften die beiden Greenhorns ignoriert haben. (...) In einer Zeit, wo schon die Nichteinhaltung der Abstandregeln oder das Fehlen eines Mund- und Nasenschutzes bestraft wird, wäre es selbstverständlich, dass für derartige Aktionen nicht nur die Bergungskosten, sondern auch eine saftige Strafe vorgeschrieben wird! Alles andere würde bei den vielen Menschen, die sich an die Aufrufe halten, nur zu Kopfschütteln führen.

Hans Rankl, St. Pölten