„Schade, dass die Gemeinde abblockt“.

Im Lauf der letzten Jahre verfolgte ich das Entstehen des freien Areals direkt vor dem Haupteingang der Volksschule, angrenzend an Kirchenplatz und nahe dem Hauptplatz mit Staunen. Welche stadtplanerische Chance sich hier auftat! Man könnte den Zu-/Ausgang für die Schulkinder sicherer und kinderfreundlicher gestalten; vielleicht die latente Überschwemmungsgefahr in diesem Ortsbereich bei Starkregen in den Griff bekommen; die regelmäßigen Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich Volksschule/Blumen-Hahn für laufende Kanalreinigungsarbeiten von der Bundesstraße wegbekommen; Grünraum zum Verweilen für Kinder, Eltern, Senioren schaffen – nahe Geschäfte und Gastgärten laden ein. Herr Wohlgenannt Zincke zeigt jetzt zusätzlich eine verkehrsplanerische Perspektive auf, die das Nadelöhr Hauptplatz/ Postkreuzung entschärfen könnte.

Derartiges kann nicht kurzfristig entschieden werden – sollte aber auch ohne reifliche Überlegung nicht ausgeschlossen werden. Das geplante Bipa-Geschäft kann doch so platziert werden, dass man sich zukünftige Optionen offen lässt. Schade, dass die Stadtgemeinde abblockt. Wünsche sind laut Beitrag demokratisch legitim – ich wünsche mir für die Zukunft eine offene Diskussion, eine offene Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung und Information (noch vor gefällten Entscheidungen). Bürgermeister Igelsböck spricht vorhandene Verkehrskonzepte und Planungen an: Betreffen diese eine noch unbekannte Lösung für die problematische Einbindung der Greiner Bundesstraße B119 am Hauptplatz oder ist es die Planung der Bipa-Parkplatzzufahrt vis-à-vis des Volksschuleingangs?

Noch ein Satz zum Schluss Ihres Artikels, in dem Sie zitieren: „… wo die von Johannes Wohlgenannt Zincke genannte Verkehrsführung über Privatgründe laufen würde. Das wollen manche halt nicht.“ Ende 2018 wurde der Grünland-Freihaltebereich für die Trasse der möglichen Nordumfahrung von Groß Gerungs beschlossen – mit Vehemenz durchgesetzt gegen viele, die es nicht wollten.

Ludwig Wagner, Thail zum Artikel „Vertane Chancen?“ über die geplante Bipa-Filiale in Groß Gerungs.