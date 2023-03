„Schade für Niederösterreich“ & „Gegenteiltag“

Schande für Niederösterreich

Wie "machtgeil" muß man sein um sich mit U. Landbauer ins "Koalitionsbett" zu legen, Frau Landeshauptfrau?? Der gute Udo wurde ja in der Causa "Liederbuchaffäre" freigesprochen, es gilt/galt ja für Alle die Unschuldsvermutung. Aber allein in Verdacht zu geraten, da müssten doch bei vielen die Alarmglocken geschrillt haben. Manche Aussagen von Parteikollegen G. Waldhäusl möchte ich gar nicht kommentieren, ER ist es einfach nicht wert!

Viele kennen ja das Wort "fremdschämen" - ich schäme mich für ihn, weil er auch ein Waldviertler ist! Bescheissen tut die FPÖ, konkret U. Landbauer, aber alle Wähler/Innen dieser politischen Fraktion. Zuerst sagen, wir als FPÖ wählen die Frau J.M. Leitner nicht wieder zur Landeshauptfrau und dann mit einem fadenscheinigen Trick diese Ausssage zu umgehen, ist ganz einfach Betrug!

Aber wahrscheinlich werden die FPÖ Wähler/Innen jetzt sogar denken, das hat der Udo gut gemacht, da hat er jetzt alle ausgetrickst - würden sie nicht so denken, würden sie ja von vornherein gar nicht FPÖ wählen. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir im Bund genauso eine Koalition, wie das ausgegangen ist, weis hoffentlich auch noch ein/e Jede/r! "Aus Schaden wird man klug" ist anscheinend noch nicht bis zur amtierenden Landeshauptfrau durchgedrungen!

Schade für Niederösterreich und ich bin mal gespannt, wann das erstemal so richtig die Fetzn fliegen.........

Franz Döller, Gmünd

Niederösterreich möglichst unattraktiv machen

… das wollen ÖVP und FPÖ laut ihrem Arbeitsübereinkommen. Echt jetzt? Natürlich wollen sie das für „wirtschaftlich motivierte Zuwanderer“. Trotzdem – echt jetzt?. Menschen, die motiviert sind, unsere Wirtschaft (und unsere Sozialsysteme) durch ihre Arbeit zu unterstützen, was derzeit so nötig ist wie schon lange nicht, wollen wir nicht? Damit wird NÖ sicher unattraktiv – für Arbeitgeber*innen, Betriebe, Pflegeeinrichtungen… Natürlich ist mir klar, dass andere Absichten und Ansichten hinter dieser Forderung stecken, die sich auch unter dem Motto „Ausländer raus“ zusammenfassen ließen.

Wenn sich allerdings alle die hier so abgewerteten Menschen in NÖ zusammentun könnten und nur für eine Woche das Land verlassen würden – da würden wir schön schauen!

Es ist mir rätselhaft, woher diese Angst kommt, von der das gesamte Arbeitsübereinkommen geprägt ist. Gleich zweimal, einmal im Kapitel Bildung und einmal im Kapitel Integration wird beschlossen, dass man dafür sorgen möchte, dass die „Verwendung der deutschen Sprache in Pausen und am Schulhof durch Aufnahme in die schulautonom zu beschließenden Hausordnungen“ gefördert würde. Damit werden alle anderen Sprachen als „minderwertig“ abgetan. Dass alle wissenschaftlichen Befunde beweisen, dass Mehrsprachigkeit eine starke Ressource ist – wurscht! Wollen die nicht. Auch die Kinder mit Lernschwierigkeiten nicht, für die müssen die Sonderschulen erhalten werden. Sogar vor zuviel Sichtbarkeit von anderen Daseinsformen als der des Mannes hat man Angst – drum wird keinesfalls gegendert. So werden sie es schaffen, dass NÖ unattraktiv wird – für mich jedenfalls. Ich habe jetzt schon ein schlechtes Gefühl, wenn ich jemandem sage, dass ich aus NÖ bin. Und wie mir geht es auch anderen. Ein starker Zusammenhalt aller jener, die sie nicht gewählt haben (und auch jener, die ÖVP gewählt haben und jetzt was bekommen, was sie nicht wollen) ist jetzt gefordert!

Zum Nachlesen: Arbeitsübereinkommen_Stand_19_03.pdf - Volkspartei NÖ (vpnoe.at)

Christine Kladnik, Scheibbs

Zutiefst erschüttert

1964 habe ich erstmals eine Funktion bei der ÖVP in Krems übernommen als Jugendvertreterin. Damals habe ich für die Wahl von Landeshauptmann Leopold Figl im Stadtsaal Krems eine kurze Rede als Jugendvertreterin gehalten. Was würde dieser ehrenwerte Mann zu einem solchen Abkommen sagen, das sein Nachfolgerin fast genau 60 Jahre später trifft, nur um an der Macht zu bleiben?

Ich bin zutiefst erschüttert. Nach 60jähriger Mitgliedschaft kündige ich diese, tief betroffen vom Verhalten der Vertreterinnen und Vertreter meiner Stammpartei, für die ich so lange als Funktionärin in hohen Funktionen tätig war.

Ich kann sehr wohl begreifen, dass die Verhandlerinnen und Verhandler dieses ominösen Abkommens in eine Doppelmühle standen. Aber man darf seine Werte und seine Würde nicht verkaufen, auch nicht als Partei. Dieses Abkommen bringt dem Land Niederösterreich Schaden und die Bürgerinnen und Bürger werden verschachert.

Ich kann mich nur erschüttert abwenden und frage mich, was wird aus diesem schönen Land noch werden. Mein Herz schlägt für Niederösterreich, wo ich zwar nicht mehr wohne, das mir aber lieb und wert ist. Es schlägt nicht mehr für eine ÖVP Niederösterreich. Ich fühle mich von den gegenwärtigen Parteifreuden in NÖ verraten und verkauft.

Mit besten Empfehlungen

Ihre Christine Gubitzer

Ehemals Gemeinderätin in Krems

Spitzenfunktionären der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und im Gewerkschaftsbund

Gegenteiltag in Niederösterreich

Gegenteiltag in Niederösterreich! Wer in Niederösterreich „niemals“ und „nie“ sagt, meint eigentlich: „Ja, bitte gerne!“ „Ohne Kickl (und Landbauer ) keine Mickl!“, möchte man, in Anlehnung an einen politischen „Großdichter“, reimen. Nach der Wahl sind alle Aussagen von vor der Wahl nicht nur null und nichtig, ihr Gegenteil wird nun wahr gemacht, allen Drohungen zum Trotz. Nicht nur im Lotto, auch in Niederösterreich machen die Landeshauptfrau und ein Landesparteiobmann alles möglich, damit sich ein aufsteigender Sozialdemokrat keine Hand abhacken muss. Landbauer wird nun Stellvertreter der Landeshauptfrau. Das nennt diese dann „Demokratie“ zum Wohle Niederösterreichs. Mickl-Leitner macht aus der Not eine Tugend und beschuldigt die SPÖ, mit ihren maßlosen Forderungen eine Zusammenarbeit verhindert zu haben. Die niederösterreichischen Wähler:innen bekommen nun die Folgen ihrer Wahl präsentiert!

Egon Hofer

Fühle mich betrogen

Sehr geehrte Landeshauptfrau Mikl-Leitner,

ich bin nicht "überrascht oder irritiert" - wie SIE es nennen - sondern ich bin erschüttert und fühle mich betrogen!!!

Wer gibt Ihnen das Recht mit meiner Stimme diesen "Ihren" Weg mit der FPÖ zu gehen? Sie haben im Wahlkampf betont, dass es keine Koalition mit der FPÖ geben wird und jetzt stehen Sie neben diesem menschenverachtenden Herrn Landbauer und verkaufen Ihre Seele? Das nennt man Wahlbetrug und das ist in keinem Fall schön zu reden, auch nicht mit dem Argument, dass das die Niederösterreicher so wollten...

Sie hätten mit jeder anderen Partei in NÖ zusammenarbeiten können, nur nicht mit dieser FPÖ unter Kickl, Landbauer, Waldhäusl, etc. - das ist einfach nur zum Fremdschämen!

... und JA Frau Mikl-Leitner, ich bin bei Trost und es ist mir schon bewusst, dass Politik nicht ohne Kompromisse geht und Sie das so nicht geplant haben, aber hier sind Sie einen Schritt zu weit gegangen. Der SPÖ die Schuld in die Schuhe zu schieben ist nur billig, es hätte sicher auch mit ihnen einen Weg gegeben.

Ich bin/war treue ÖVP Wählerin, gehe zu jeder Wahl, habe alle Höhen und Tiefen, auch die Causa Kurz und die schwarz/blaue Koalition mitgemacht, aber jetzt ist Schluß! Meine Stimme bekommt die ÖVP nie wieder!

... und noch etwas Frau Landeshauptfrau: Wollen Sie mit diesem Manöver Stimmen gewinnen oder verlieren? Ich bin nämlich nicht die Einzige, die so denkt! Bei der nächsten Wahl werden Sie die Rechnung dafür präsentiert bekommen!

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende

und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Petra Klemm

Für ein weltoffenes und menschenfreundliches Niederösterreich

Ich wohne jetzt seit 29 Jahren in Niederösterreich und habe seitdem auf Landes- und Gemeindeebene IMMER die ÖVP gewählt. Ich fühle mich wohl in Niederösterreich und bin mit der Verwaltung des Landes - ungeachtet diverser Vorwürfe der Opposition an Ihren Vorgänger als Landeshauptmann und an Sie als Landeshauptfrau - zufrieden, ich habe Ihre Arbeit und Ihr Auftreten geschätzt. Leider haben Sie nach der letzten Landtagswahl nun der menschenverachtenden FPÖ sowie deren unsäglichem Udo Landbauer eine Bühne gegeben, welche dieser Partei meiner Ansicht nach nicht zusteht, dem Land nicht gut tut und das Ansehen Niederösterreichs und Österreichs weiteren Schaden zufügen wird. Was die ÖVP auf Bundesebene mit der Koaliton mit den Grünen und dem Rausschmiss von Sebastian Kurz gut gemacht hat, wird nun durch die stärkste ÖVP-Fraktion in Österreich auf unglaubliche Weise konterkariert.

Ich bin betrübt ab nun in einem von der FPÖ und Udo Landbauer mitregiertem Bundesland leben zu müssen und hoffe sehr, mich dafür nie rechtfertigen zu müssen. Ich werde als Konsequenz ab sofort Ihre Partei, die Österreichische Volkspartei, nicht mehr als meine Heimat ansehen. Sie können davon ausgehen, dass Ihre Fraktion sowohl bei der nächsten Landtagswahl als auch bei zukünftigen Gemeinderatswahlen nicht mehr mit meiner Stimme rechnen kann. Natürlich werde ich meine Ansicht auch im familiären Zusammensein und im Freundeskreis so vertreten, in der Hoffnung, auch bei Familienmitgliedern und Freunden ein entsprechendes Wahlverhalten für ein weltoffenes und menschenfreundliches Niederösterreich zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Weß