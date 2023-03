Wie "machtgeil" muß man sein um sich mit U. Landbauer ins "Koalitionsbett" zu legen, Frau Landeshauptfrau?? Der gute Udo wurde ja in der Causa "Liederbuchaffäre" freigesprochen, es gilt/galt ja für Alle die Unschuldsvermutung. Aber allein in Verdacht zu geraten, da müssten doch bei vielen die Alarmglocken geschrillt haben. Manche Aussagen von Parteikollegen G. Waldhäusl möchte ich gar nicht kommentieren, ER ist es einfach nicht wert!

Viele kennen ja das Wort "fremdschämen" - ich schäme mich für ihn, weil er auch ein Waldviertler ist! Bescheissen tut die FPÖ, konkret U. Landbauer, aber alle Wähler/Innen dieser politischen Fraktion. Zuerst sagen, wir als FPÖ wählen die Frau J.M. Leitner nicht wieder zur Landeshauptfrau und dann mit einem fadenscheinigen Trick diese Ausssage zu umgehen, ist ganz einfach Betrug!

Aber wahrscheinlich werden die FPÖ Wähler/Innen jetzt sogar denken, das hat der Udo gut gemacht, da hat er jetzt alle ausgetrickst - würden sie nicht so denken, würden sie ja von vornherein gar nicht FPÖ wählen. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir im Bund genauso eine Koalition, wie das ausgegangen ist, weis hoffentlich auch noch ein/e Jede/r! "Aus Schaden wird man klug" ist anscheinend noch nicht bis zur amtierenden Landeshauptfrau durchgedrungen!

Schade für Niederösterreich und ich bin mal gespannt, wann das erstemal so richtig die Fetzn fliegen.........

Franz Döller, Gmünd