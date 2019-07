Ein unbedeutender, aber doch bezeichnender Fehler im Text (der auch als ein Zeichen geringer Wertschätzung gedeutet werden kann) ist das falsche Alter von Reinhold Pruckner. Reinhold Pruckner ist nicht wie geschrieben 60 Jahre alt sondern 58.

Aber wirklich wichtig scheinen mir ein paar erwähnenswerte Fakten über die Entwicklung der Firma Pruckner zu sein. Die Brüder August und Alois Pruckner gründeten ein Unternehmen, das über Jahrzehnte gut gedieh und finanziell gut da stand. Erst unter der Geschäftsführung von Harald Pruckner kamen schwierige Zeiten. So musste praktisch der Betrieb in Scheibbs den Betrieb in Wieselburg mitfinanzieren trotz des Größenunterschieds. Die hervorragende Arbeit meines Mannes Herbert Pruckner und seiner Mitarbeiter machte das erst möglich.

Der Aussage von Harald Pruckner, dass es innerhalb der Familie keine Nachfolger gegeben hätte, möchte ich hier klar und deutlich widersprechen. Sein Interesse daran war gering.

So hoffe ich, dass der Fortbestand unserer Betriebe auch in Zukunft gewährleistet ist, die Mitarbeiter weiterhin geschätzt werden und sich der Treue der Kunden sicher sein können.

Christine Pruckner, Scheibbs

Leserbrief zum Artikel „Senker übernimmt das Autohaus Pruckner“ in der Erlauftaler NÖN, Woche 29/2019