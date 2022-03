Schlechter Stil von Oppositionspolitik

Dabei auf demokratische Spielregeln zu pfeifen und Beschlüsse durch Formalismen und Verweigerung der beschlussfassenden Organe durch Torpedieren einer Gemeinderatssitzung als politisches Mittel einzusetzen, zeugt von schlechtem Stil dieser Oppositionspolitik.

Die wirklich Leidtragenden dabei sind die Bürgerinnen und Bürger Korneuburgs!

Offensichtlich gibt es unter einer Vielzahl von Tagesordnungspunkten einen wirklich strittigen, wenn man den 3 Blockierer Parteien SPÖ, FPÖ und NEOS Glauben schenken darf. Anstatt diesen einen strittigen Punkt auszudiskutieren in einem politischen Diskurs, versagen Teile der Opposition die Anwesenheit an nahezu allen Tagesordnungspunkten und verantwortet so die negativen Auswirkungen für Korneuburg.



Nur zum Mitschreiben:

-) SPÖ, FPÖ und NEOS verhindern dabei, dass bereits versiegelte Flächen wieder entsiegelt werden, dass Lärm- und chemische Belastungen aus der Stadt verschwinden und so Korneuburg ökologischer wird.

-) Die SPÖ und die NEOS verhindern die unzähligen Förderungen im Bereich der Vereine, der Kultur und des Sports. Das wird sich besonders negativ auf die dortige Jugendarbeit auswirken und wird es so Eltern und Kindern erschweren, gut betreut zu werden und zu sein; ganz zu schweigen, um sich von den negativen Auswirkungen der Pandemie zu erholen. Von „den Kindern die Flügel heben“ sind wir da ja diametral vorbei. Und für die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesen Vereinen, die die Parteien sonst immer so loben, ein Oskar-reifer Schlag ins Gesicht.

-) Die SPÖ schreibt mir in nahezu allen ihren Aussendungen, wie dringend notwendig leistbares Wohnen ist und verweigert durch ihr undemokratisches Verhalten im Gemeinderat die Aufnahme von Kreditmittel für genau sozialen und leistbaren Wohnraum.

-) Die „Heimatschützer“ der FPÖ sind um die Sicherheit der Korneuburger derartig besorgt, dass sie die notwendige Aufnahme von Kreditmittel für den dringend notwendigen Neubau der Feuerwehr durch ihren Auszug aus der Gemeinderatssitzung verhindern.

-) SPÖ, FPÖ und NEOS betonen immer, wie wichtig Bildung und generationenübergreifende Projekte sind und verwehren einen Beschluss, durch den Kinderbetreuung und betreutes Wohnen zukunftsorientiert entwickelt werden können.

Die 3 Blockierer Parteien rechtfertigen ihren politischen Blutrausch mit einem Rechtsgutachten, mit dem sie in lediglich einem von den vielen Tagesordnungspunkten die Stadt vor Schaden bewahren wollen.

Und anstatt möglichst viel Gutes für Korneuburg zu tun, verhindern sie möglichst viel mit der Ausrede einer absoluten Mehrheit. Deswegen handeln sie in einer Vielzahl von für Korneuburg wichtigen Projekten gegen die demokratischen Usancen und gegen die Wählerinnen und Wähler. Schämt Euch!"

Jürgen Schlechter, Korneuburg