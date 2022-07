Schlechtes Service auf Kreuzfahrtschiff

Vor dem Anlegen in Dürnstein sei seine Gattin gestürzt und habe sich verletzt. Da weder ein Arzt noch ausreichende Medikamente an Bord waren, schickte man den ortsunkundigen 79-Jährigen bei Regen und zu Fuß (!) zu einer Apotheke. In Dürnstein musste er feststellen, dass es dort keine Apotheke gibt.

Ich fuhr ihn zur nächsten Apotheke in Stein und wieder zurück. Hätte der Mann zu Fuß (!) und auf sich allein gestellt die Apotheke überhaupt gefunden, wäre er wahrscheinlich nicht rechtzeitig zurück gewesen.

Es ist unfassbar für mich, dass die Verantwortlichen auf dem Schiff keine andere Lösung fanden oder finden wollten. Für derlei Fälle sollte doch vorgesorgt sein! Es ist Passagieren anzuraten, sich vor Antritt einer solchen Reise über die medizinische Versorgung zu erkundigen, um nicht böse Überraschungen zu erleben.

Dr. Helmuth Weiss, Unterloiben