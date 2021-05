Schon wieder einmal eine Bausperre? Und was hilft es?

Ich frage mich wie es dann zu so Bauten wie in der Mittelstr. 4 (Parzelle 10/9) kommen kann (am Foto zu sehen).

Das Grundstück hat etwa 525 m² - das wären bei 25% etwa 130m² verbaubare Fläche. So wie es derzeit aussieht dürfte das mehr sein. In der Gegend gibt es primär Einfamilienhäuser und das ist eher ein Reihenhaus mit 2 Wohneinheiten.

Es war auch unmöglich irgendwelche Infos beim Bauamt dazu zu bekommen.

Das im Bebauungsplan das Haus auf Parzelle 9/4 fehlt ist wohl auch nicht verwunderlich.