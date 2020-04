Unsere 11-jährige Tochter setzt sich mit Freude zu Ihrem Schreibtisch und arbeitet an Ihren schulischen Aufgaben weiter. Sie fragt kaum nach Hilfe und arbeitet selbständig. Liegt es an ihr? Ich glaube nicht. Vielmehr, glaube ich, ist es die Art, wie sie unterrichtet wird. Schon immer hat sie, auch in der Schule, selbständig gearbeitet, der Schulstoff wird ihr nicht vorgekaut, sie muss nichts auswendig lernen und hat keinen Druck.

Stattdessen sucht sie sich Themen, die sie interessieren und kann diese aus allen Aspekten erarbeiten. Gleichzeitig wird sie durch alle schulischen Themen begleitet, um eine umfassende Allgemeinbildung zu erreichen. Viele kennen es, wenn Kinder etwas interessiert (z.B. Computerspiele), dann saugen sie es in sich auf, wie ein Schwamm. Lernen ist gar nicht nötig, solche Informationen werden wie von selbst gespeichert. Wenn das mit Computerspielen funktioniert, dann klappt das auch mit allen anderen Inhalten, sobald es kein „Muss“ ist. In Zeiten wie diesen wird einmal mehr klar, dass es auch anders geht.

„Eine Ausnahme“ könnte man nun denken. Aber wie bereits erwähnt, ich glaube es geht nicht um die Begabung der Kinder. Alle uns bekannten Eltern dieser Schule, erzählen uns, wie leicht es den Kindern fällt selbständig zu arbeiten. Kinder sind zu viel mehr fähig, als wir oft denken. Für uns als Eltern wird in dieser Krise wieder klar wie wertvoll der Bildungsweg in der Dorfschule Kleineberharts ist.

Wir sind mehr als dankbar, dass unsere Tochter die Chance hat, Bildung zu erleben!

Vielen Dank an das Team der Dorfschule Kleineberharts!!

Ronald Schrei, Ilse Gruber und unsere Tochter Maya