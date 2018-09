Bei den Rissen im Waldviertel ist ein Wolf mit einem Schaf zwischen den Zähnen über einen 1,2 m hohen Elektrozaun gesprungen. Ein anderes Mal ist ein Wolf über einen 1,7 m hohen Elektrozaun gesprungen. Wir wissen aus Deutschland, dass ein sicherer Schutz nur mit zwei zwei Meter hohen Zäunen kurz hintereinander gegeben ist. Stellen Sie sich das einmal im steilen Gelände oder auf Almen vor. Jeder kann sich ausrechnen, dass ein derartiger Schutz das Vielfache des Produktionswertes kostet und unfinanzierbar ist. Der Schutz mit Hunden funktioniere nicht und ist auch sehr teuer.

Ein Herdenschutzhund braucht mehr als drei Kilo Fleisch am Tag. Für einen halbwegs sicheren Schutz braucht man mindestens drei Hunde, das macht 15.000 Euro im Jahr. Bei Herden von vielleicht nur 50 Muttertieren ist das das Doppelte vom Produktionswert. Herdenschutz ist nicht machbar. Oder nur mit immensen Mitteln, die sollte dann der WWF oder der Verein gegen Tierfabriken bezahlen. Wir sollten uns eine Situation vorstellen in zwei bis drei Jahren, wo mehrere Rudel verteilt in NÖ wüten, wie jetzt im Waldviertel. Die Weidehaltung würde eingestellt, eine 30-jährige Beratung zur vermehrten Beweidung mit einem Schlag zerstört.

Die Tiere werden nur mehr in Ställen gehalten. Almen und unwegsame Weiden werden zuwachsen. Wandern im Wald problematisch, alle anderen Tätigkeiten auch. Kinder alleine zur Schule oder zum Bus zu schicken in Streusiedlungen wird unmöglich, und vieles mehr. Klar, in der Stadt sieht man diese Probleme nicht, da gaukelt man den Menschen einen lieben Wolf vor und der Herdenschutz wäre ja ein Klacks. Die Menschen am Land, welche die Probleme mit den Wölfen haben, stellt man als schießwütig, unwissend oder primitiv dar.

Eine Strategie, die gewisse Organisationen schon lange verfolgen und auch zur Spendenmaximierung getätigt wird. Wir sollten diese naive Haltung ablegen, der Wolf hat keine dauerhafte Bleibe bei uns und sollte daher so früh wie möglich, wie in den letzten Jahrhunderten, geschossen werden. Die Wölfe sind nicht mehr gefährdet, es gibt genug Lebensräume für sie.

Eduard Köck, Oberedlitz (Bezirk Waidhofen/Thaya)

Leserbrief zum NÖN Online-Artikel „WWF ist für Wolfsbeauftragten in Niederösterreich?“ vom 23. 8. 2018.