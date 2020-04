Klar ist alles in Ordnung, vor erwarteten Kontrollen. Die Bilder und Videos zeigen aber unfassbare Zustände. Und die größte Frechheit daran ist die Bewerbung des Bauernkistls, die absichtliche Irreführung. Ich weiß nicht, wie man mit gutem Gewissen, das Fleisch solch gequälter Lebewesen an Konsumenten verkaufen kann, und absolut uneinsichtig ist. Jeden Tag an der Theke stehen, und wissen, unter welchen Qualen die Tiere leben müssen - wie ist das mit dem eigenen Gewissen vereinbar - das ist mir absolut unverständlich. Ich hoffe, dass diese Quälereien Konsequenzen haben werden!

Julia Müller, Wiener Neustadt Land

Leserbrief zum Artikel "Großer Wirbel um Lichtenwörther Schweinehaltung"