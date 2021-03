Vor allem aus der Sicht des Tierschutzes, der sich seit Jahrzehnten gegen Tierfabriken wehrt, ist der Gedanke, in der Nähe eines solchen Betriebes zu wohnen, für mich fast schon untragbar.

Ich stelle der Familie Zaloznik nicht in Abrede, ihren Betrieb vergrößern zu wollen, aber jegliche Tierfabriken sind im Gedanken der Klimaschutz-Bemühungen und des nachhaltigen Tierschitzes einfach nicht mehr zeitgemäß und absolut abzulehnen.

Anstatt den Fleischkonsum, die Produktion von tierischen Abfällen und das Tierleid in Tierfabriken zu vergrößern, ist das Gebot der Stunde nach alternativen Möglichkeiten, wie zB. Bio-Höfen mit Freidlandhaltung zu suchen. Dass ein Mastbetrieb noch dazu dem AMA Gütesiegel entspricht, erfüllt mich mit purem Entsetzen. Für mich bedeutete es bisher immer, dass bei der Haltung auf das Wohl der Tiere geachtet würde, was schon der Ausdruck "Mastbetrieb" komplett ausschließt. Dies bewegt mich dazu, beim Kauf meiner Nahrungsmittel noch mehr zu achten, denn mein Vertrauen in das AMA Gütesiegel ist damit erschüttert.

Ein solches Unterfangen sollte unbedingt nur mit der Zustimmung der Anrainer gegeben werden und nicht nur laut Dokumentation, die jemand freigibt, der weit weg von so etwas wohnt. Als Bewohner des Stadtteils Veitsau bin ich dieser Örtlichkeit näher, als die Bürger von Hernstein und fühle mich in einer äußerst ungünstigen Lage, da Veitsau zu Berndorf gehört und nicht zu Hernstein und es keine Handhabe gibt, außer unseren Protest als Bewohner eines der schönsten Täler in Österreich. Ich hoffe, die Familie Zaloznik findet eine nachhaltigere Haltungsmöglichkeit Ihrer Hühner und gibt Ihre Pläne zur Errichtung einer weiteren bedauernswerten Tierfabrik in Österreich auf.

Meri Charalampidis, Berndorf

Leserbrief zum Artikel "Protest gegen Hühner-Mast"