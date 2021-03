Haben Sie bei Ihrer Forderung nach einer Videoüberwachung auch die Aufwendungen zur Umsetzung in Betracht gezogen? Glauben Sie tatsächlich, damit nur einen Vandalen zu erwischen? Der zieht sich die Kapuze über den Kopf, einen Schal übers Gesicht und auf geht’s. Es wird erst die richtige Herausforderung, „denen da oben“ zu beweisen, dass eine Kamera auch nicht hilft. Um eine Person eindeutig identifizieren zu können, müssen sehr gute Kameras mit sehr guten Objektiven verwendet werden.

Damit sind diese Kameras an Lichtmasten (statische Belastung, Windlast, etc. zu prüfen) und an vielen zusätzlichen Masten zu installieren. Da alle Kameras auch verkabelt werden müssen, wird Neunkirchen bald eine einzige Baustelle sein. Und sollten Sie tatsächlich ganz Neunkirchen lückenlos überwachen wollen, so sind diese Vielzahl an Kameras in ein Rechenzentrum aufzuschalten, wo dann viele Mitarbeiter die Kameras ständig überprüfen. (...) Wo soll eine schwer verschuldete Stadt wie Neunkirchen diese zig Millionen Euro dafür hernehmen?

Das Ganze kann doch wohl nur eine „bsoffene Gschicht“ sein. Der Fasching ist schon vorbei. Wie wäre es mit mehr Polizeipräsenz? Jedes Mal, wenn ich in der Innenstadt unterwegs bin, sehe ich keine Polizei. Wieso ist die Dienststelle in der Nacht nicht besetzt? Warum geht die Polizei nicht ständig auf Streife?

Erwin Waldherr, Neunkirchen

