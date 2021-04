In diesem Artikel wurde auch berichtet, dass durch das 50er-Tempolimit der Verkehr langfristig beruhigt wurde, was auch für Anrainer eine Verbesserung der Lebensqualität bedeutet. Wenn die Obleute der vier Gemeinderatsfraktionen das meinen, frage ich mich, ob diese schon einmal mit Anrainern der LB25 gesprochen haben, denn dann müssten sie eigentlich wissen, dass nur wenige Verkehrsteilnehmer sich an die 50 km/h Beschränkung halten und daher die Feststellung über die Verbesserung der Lebensqualität unzutreffend ist. So sehr ich mich im November 2018 über das Tempolimit gefreut habe, so sehr bin ich jetzt darüber enttäuscht, dass die Einhaltung von einer Vielzahl von Verkehrsteilnehmern nicht beachtet und offensichtlich auch nicht kontrolliert und gegebenenfalls bestraft wird. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass es eine gewisse Zeit benötigt, bis sich Verkehrsteilnehmer daran gewöhnt haben, dass es sich hier um eine 50er-Beschränkung handelt, aber ich denke, dass diese Großzügigkeit schön langsam ein Ende haben sollte. Meiner Beobachtung nach fährt etwa auf der B25 in Oberegging und auf der B39 in Völtendorf niemand mehr als 50 km/h und das beweist, dass solche „Rückführungen“ sehr wohl funktionieren, wenn sie kontrolliert werden.

Josef Rausch, Purgstall