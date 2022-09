„Sein Tod hat mich tief getroffen“

Betrifft: „In respektvoller Freundschaft verbunden“, NÖN-Ausgabe 36, 7. 9. 2022, Seiten 20/21

„Obwohl er acht Jahre älter war als ich, haben wir unsere Freizeit oft gemeinsam verbracht. Verbunden hat uns der Fußball. In der kleinen Siedlung am Stadtrand von Wien haben wir an den Wochenenden und in den Ferien auf den damals noch zahlreichen, noch unbebauten Wiesen dem Fußballspiel gefrönt. Kinder aller Altersgruppen trafen sich. Aus diesem Grund lernten wir schon früh Toleranz und Rücksichtnahme.

Mit zunehmendem Alter wurden unsere Begegnungen seltener. Er war schon sehr früh politisch tätig. Sein Bestreben war es, mich für die ÖVP zu begeistern. Damals hatte ich kein Interesse. Etwas später bin ich dem inzwischen neu gegründeten Liberalen Forum beigetreten. Er hat mich auch unterstützt, als ich nach dem Tod eines LIF-Gemeinderates als Gemeinderat nachgerückt bin. Freundschaft bedeuten ihm mehr als politisches Kalkül.

Die Nachricht von seinen Tod hat mich tief getroffen.“

Josef Ulrich

3400 Scheiblingstein