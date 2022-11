Eine Begegnungszone auf dem Stadtplatz würde zwangsläufig dazu führen, dass sich der Verkehr in den schmalen Gemeindestraßen der Oberen Stadt noch verstärkt.

Schon jetzt führt eine seltsame Verkehrspolitik dazu, dass die Franz Rumpler-Straße und in weiterer Folge die Hermannstraße und Buchberggasse zu einer Hauptverkehrsader unserer Stadt geworden sind.

Ich weiß nicht, ob der zuständige Verkehrsstadtrat schon einmal die Situation beobachtet hat, wenn am Morgen die Kinder an der schmalsten Stelle der unteren Franz Rumpler -Straße – die dort als Straße mit Gegenverkehr nicht einmal zwei Fahrspuren aufweist – auf einem ebenfalls schmalen Gehsteig in die Schule beziehungsweise in den Kindergarten gehen müssen, während die großen Schulbusse dicht an den zu Fuß Gehenden vorbeifahren.

Man kann von besonderem Glück sprechen, dass es, meines Wissens nach, noch zu keinem gröberen Unfall gekommen ist.

Bei solchen, bereits bestehenden Problemen, meine ich, dass durch derartig unausgegorene Überlegungen ohne Lösungsansätzen doch viel heiße Luft, die sich letztlich negativ auf die Erderwärmung auswirkt, produziert wird.

Robert May aus Klosterneuburg

NÖN Leser über eine Begegnungszone am Stadtplatz und den Kommentar „ Verkehr weg, dann gestalten “.

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.