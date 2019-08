„Setzt um, was das Budget erlaubt!“ .

Frau Rosenkranz will Bürger fragen,/ was sie zur Stadtentwicklung sagen./ Doch ist der Vorsatz noch so toll,/ man fragt erstaunt, was das denn soll,/ wo doch schon alles längst beschlossen/ von „schwarzen Freunden“ und „Genossen“!