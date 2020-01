Sicherer Gehsteig ist mir ein Anliegen.

Sehr geehrte Damen und Herren.



zum noen-gespräch am 16.01.2020 zur Gemeinderatswahl 2020



da mein Anliegen, ein sicherer Gehsteig jetzt 5 jahrelang kein Gehör gefunden hat werde ich die Aussagen der wahlwerbenden Parteien kurzfassen!

FPÖ:

Wohnraumbeschaffung ist ein Anliegen, Kontakte zu der Wohnbaugenossenschaft EBG,noch kein Ergebnis,

Anmerkung: es gibt noch andere Wohnbaugenossenschaften warum wurden diese nicht kontaktiert und was ist mit Jungen Wohnen?

Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden: warum sind die WC-Anlagen der Kinderspielplätze noch nicht damit ausgestattet und warum werden diese nicht das ganze Jahr als öffWC genützt?

ÖVP:

Als zweitstärkste Partei durch FPÖ und AfG –Gnaden Bürgermeisterin.

Beim Hochwasserschutz wurde festgestellt er hinkt trotz Nähe zur ÖVP-Landesregierung noch nach. Sonst Abarbeitung der anfallenden Aufgaben.

AfG:

Durch die Finanzen an allem beteiligt.

zB beim Fremdenverkehr sind die Sgraffitohäuser ein Magnet, ein Eislaufplatz nicht.

Wohnbau, nach der umjubelten Auslagerung der Verwaltung der Gemeindewohnungen wurde diese jetzt wieder zurückgenommen und es wurden Gemeindewohnungen gebaut, stellt sich die Frage warum erst jetzt?

SPÖ:

Stimmenstärkste Partei musste den Spagat von Spiel mit der gute Miene zum bösen Spiel und „Opposition“ bewältigen. Es siegte die Mitarbeit, dokumentiert durch die vielen einstimmigen Gemeinderatsbeschlüsse.

Kurze Bilanz des ÖVP/FPÖ/AfG Experiments:

die Wasserbüffel wurden schneller umgesetzt als das „Schwerverkehrsverbot durch die Altstadt“!



Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Genowitz

Leserbrief zum Artikel "Gmünd: Harmonische "Elefantenrunde" im Wahlkampf-Finish"