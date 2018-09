Stellen Sie sich vor, Kinder (da meine ich vor allem im Alter des Pflichtschulbereichs) sind immer im Straßenverkehr zu erblicken und aktive Teilnehmer! Leider wissen das offensichtlich viele erwachsenen Verkehrsteilnehmer nicht! Vorzugsweise am Schutzweg in Watzelsdorf!

Watzelsdorf Durchzugsstraße: Täglich um etwa 7:00 stehen viele Kinder am Gehsteig vor dem Zebrastreifen. Und was passiert? Die Kinder warten, warten und warten. Bis sich etwa 7-8 Autos später ein AutofahrerIn, vielleicht auch mal LKW-FahrerIn (für die gelten scheinbar ohnehin keine Tempolimits oder ähnliche Verkehrsregeln) anhält und die Schulkinder über den Zebrastreifen gehe lässt. Grad so, dass sie den Schulbus nicht verpassen! Herzlichen Dank, wie nett! Autofahrer, LKW-Fahrer haben wohl vergessen, dass man vor dem Zebrastreifen anhält, wenn jemand sichtlich darüber gehen will. ODER?

Wir lernen den Kindern den Schutzweg zu benutzen. Dass dies ein sicherer Weg über die Straße ist, dass die AutofahrerInnen/LKW-FahrerInnen stehen bleiben müssen.

Folgendes steht auf der ÖAMTC-Seite: Rechte und Pflichten der Autofahrer: „Grundsätzlich hat ein Autofahrer einem Fußgänger das ungehinderte und ungefährdete Überqueren der Straße auf dem Schutzweg zu ermöglichen. Es ist nicht immer notwendig das Auto anzuhalten, wenn sich ein Fußgänger bloß einem Zebrastreifen nähert. Allerdings muss der Autofahrer stehen bleiben, wenn dem Fußgänger auf andere Art das ungefährdete und ungehinderte Überqueren der Fahrbahn nicht möglich ist. Daher darf sich der Fahrzeuglenker dem Fußgängerübergang nur mit einer solchen Geschwindigkeit nähern, dass er rechtzeitig stehen bleiben kann.“ (Zitat Ende)

Die Erwachsenen sind Vorbilder der Kinder! Was glauben Sie, lernt das Kind u.a.für die Zukunft? „Ich brauch mich nicht an die Regeln halten, ich habe das als Kind selbst tagtäglich erleben müssen!“ Hellhörig werden erst wieder alle, und das auch wieder nur für eine geraume Zeitspanne, wenn Kinder verletzt oder sogar im Straßenverkehr umkommen! OH, welch ein unerwartetes Ereignis!!!

HAHAHAHAHA!! Einen Polizisten an den Schutzweg in Watzelsdorf am Morgen zustellen ist leider nicht möglich, da zu diesem Zeitpunkt „Schichtwechsel“ ist. Könnte man vielleicht den Wechsel auf 10min früher oder später verlegen? Oder ist das ein Ding der Unmöglichkeit?! Denn um mehr Zeit geht es nicht! Zur Sicherheit der Kinder!



Isabella P.