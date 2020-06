„Sie tun nichts …!“.

Der Magistratsdirektor klagt,

Beamten bleibt das Lob versagt,

das ihnen ausnahmslos gebührt,

und was ihn ungemein berührt!

Das lasse er durchaus nicht gelten,

und muss die Stadtregierung schelten!

Die wiederum ist schwer gekränkt,

weil sie nicht im Geringsten denkt,

die Stadtbediensteten zu tadeln,

die allesamt es gilt zu adeln!

Ich möchte mich als Hobby-Dichter,

bekannt auch als „Intrigen-Schlichter“,

dem Stadtamt zur Verfügung stellen,

die trüben Wolken aufzuhellen.

Und ehest restlos aufzuklären,

wie wichtig die Beamten wären.

Und mahnend ruf ich allen zu:

„Sie tun doch nichts! Lasst sie in Ruh!“

Herr Bürgermeister, Sie sind dran!

Nehmt euch ein Herz! Und ruft mich an!

Willibald Zach, Krems, zu den NÖN-Berichten über Magistratsdirektor Karl Hallbauer.