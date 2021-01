Liebe WaldviertlerInnen und Franz-Josefs-Bahn UnterstützerInnen, unter dem Christbaum liegt heuer ein riesiges Geschenk für die Region Waldviertel und seine zukünftige Ausrichtung. Die in den letzten drei Jahren massiv lobbierte Waldviertelautobahn ist seit heute Geschichte.

Bei einer Pressekonferenz wurde die internationale Transitschneise heute von LHfr. Mikl-Leitner und Frau BMin Gewessler offiziell zu Grabe getragen.

Hier mehr dazu:

Verkehr Aus für Waldviertelautobahn: Die Reaktionen aus NÖ

Jetzt mit gemeinsamer Kraft die Schienen Richtung VOLLAUSBAU der Franz-Josefs-Bahn legen

Neben dem wirtschaflichen und ökologischen Unsinn dieser Autobahn-Phantasie ist es sicher auch den vielen engagierten Initiativen zu verdanken, dass hier nicht rund 5 Mrd. Steuergeld in den Rachen der internationalen Transitlobby und Bodenfraß geworfen wurden. Nun gilt es aber weiter mit der gleichen Vehemenz daran zu arbeiten, und drann zu bleiben um endlich einen VOLLAUSBAU der FJB mit verschiedenen Zubringersystemen zu schaffen. Das Geld dürfte ja da sein wie die Autobahndiskussion gezeigt hat – jetzt muss es eben in den öffentlichen Verkehr gehen. Laut den Aussagen von BM Gewessler dürfte es wirklich auch in diese Richtung gehen – wir sind gespannt auf die Details. Teilweise machen auch ein gemeinsamer Ausbau der beiden Straßen-Hautptachsen mit der FJB (Beispiel Allentsteiger Knie) Sinn. Auf jeden Fall gilt es jetzt gemeinsam das Waldviertel als Vorzeigeregion zu positionieren – und die „vollausgebaute“ FJB wird das als Lebensader und Rückgrat möglich machen. Die Vorschläge dazu haben wir schon in der Tasche.

Jetzt aber, wird einmal mit einem Waldviertler Bier auf dieses schöne Weihnachtsgeschenk angestoßen.

Bauen wir gemeinsam an einer Zukunftsregion Waldviertel – unterstützt uns weiter und helft mit damit wir mit der FJB schneller oben sind. Wir wünschen euch allen schöne Feiertage und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2021!

Wir bleiben drann – auch in Zukunft!

Eure Initiative Pro FJ-Bahn!

Gerald Hohenbichler, Mitbegründer "Initiative PRO Franz-Josefs-Bahn"