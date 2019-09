In dessen Mittagspause hatten sich die Autofahrer an die Verkehrsschilder zu halten. Aus Richtung Austraße kommend prangte das Beschränkungszeichen „Wartepflicht bei Gegenverkehr“. Ich näherte mich aus der Gegenrichtung, und das Verkehrszeichen sicherte mir Vorfahrt zu. Also wollte ich langsam in den Bereich der Baustelle einfahren.

Schmeck’s! Sage und schreibe 15 Autos des Gegenverkehrs missachteten die Regel. Auf meine erhobenen Hände und den Versuch, meinen Vorrang zu erhalten, erntete ich Missachtung, mitleidiges Lächeln und sogar einen Stinkefinger. Als Direktor einer Kremser Schule wundert es mich nicht, dass sich immer weniger Jugendliche an Regeln (Schul- und Hausordnung) halten, wenn das schon die Erwachsenen nicht tun.

Gesellschaft, quo vadis?

Mag. Erich Böck, Herzogenburg