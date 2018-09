Während des Festivals eskaliert die Situation regelmäßig: Aus erster Hand weiß ich, dass in Postkästen uriniert wurde, Zäune niedergetrampelt wurden, Kinder und Hunde sich an Scherben verletzten, Zelte in unmittelbarer Nähe zu Häusern einfach abgefackelt wurden, usw. Vom massenhaften Müll danach ganz zu schweigen.

Ich habe noch nie Kontrollen während des Festivals erlebt, und beim Müll sammeln danach schon gar nicht. Wie steht es mit der Mülltrennung aus? Wer kontrolliert die? Der Veranstalter, der nur auf Gewinnmaximierung bedacht ist, oder eine übergeordnete neutrale Instanz?

Ursula Hintermeier-Geyer, St. Pölten

Leserbrief zum Artikel "Festival-Gäste hinterließen 270 Tonnen"