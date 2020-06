Situation ist kein Einzelfall.

Eine Situation wie derzeit in der Stöhrgasse ist leider in unserer Stadt kein Einzelfall. Ich erinnere an die monatelange Sperre der Wienerstraße, oder aktuell an die andauernde Sperre des Bründlgrabens. Natürlich lassen sich derartige Projekte ohne verkehrstechnische Maßnahmen nicht umsetzen, aber strikte Auflagen bei Projekteinreichung müssen überprüft und eingehalten werden.

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Behörden in Abhängigkeit des Bauträgers ihre Befugnisse variabel auslegen. Bei vielen Projekten „kleiner“ Bürger wird ohne Augenmaß auf Punkt und Beistrich an die Einhaltung von Vorschriften beharrt. Auch Beamten mit umfangreichen Machtbefugnissen steht ein gewisser Freiraum zur Verfügung, in dem sie mit Augenmaß und im Interesse aller ihrer Bürger handeln können.

Peter Straker, Krems