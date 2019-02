Es gibt zwei Möglichkeiten: Man bildet mehr Ärzte aus oder man bemüht sich, mehr ausgebildete Ärzte im Land zu halten. Die niederösterreichische Landespolitik neigt zu Variante 1. Wenn jedoch Ärzte teuer in Österreich ausgebildet und dann ins Ausland entlassen werden, wird Steuergeld verschwendet. Billiger und effektiver wäre es, den bei uns ausgebildeten Ärzten höhere Gehälter zu zahlen und sie so in Österreich zu halten. Ein Vergleich der in Österreich, Deutschland und der Schweiz an Jungärzte bezahlten Gehälter wäre interessant.

Michael Müllner, Lilienfeld

Leserbrief zum Leitartikel bezüglich des drohenden Ärztemangels in der Ausgabe 07