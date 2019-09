Allerdings stellt es für mich schon ein Problem dar, dass mein Sohn zu spät zur Schule kommt oder maximal mit dem Läuten die Klasse betreten kann. Damit er seinen Schulweg von St. Martin nach Wieselburg zurücklegen kann, benötigt er von nun an die Stadtbuslinien 6 und 5, sowie 10 Minuten Fußmarsch vom Wieselburger Busbahnhof zum Gymnasium. Die Linie 6 fährt um 6.55 Uhr von St. Martin ab und kommt um 7.09 Uhr am Busbahnhof an.

Leider versäumt er um 3 Minuten den Anschlussbus nach Wieselburg. Somit hat er nur die Möglichkeit, mit dem letzten Bus um 7.18 Uhr nach Wieselburg zu fahren. Dieser kommt planmäßig um 7.30 Uhr an. Doch selbst bei pünktlichem Ankommen ist es nicht zumutbar, täglich höchstens mit dem Läuten der Schulglocke um 7.45 Uhr in der Klasse zu sein. Er hat auch in der Schule noch Wege zu gehen, wie zum Beispiel zum Spind. Zudem ist er in einer Wanderklasse.

Elisabeth Heiß, 3476 St. Martin

Leserbrief zum Bericht „Busse halten nicht mehr vor Gymnasium“ in der Erlauftaler NÖN Woche 36/2019.